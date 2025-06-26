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مقتل 100 مسلح في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
27 يونيو 2025 01:13

أبوجا (وكالات)

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قتل أكثر من 100 مسلح من أفراد عصابة، خلال اشتباكات مع قوات دفاع محلية مدعومة من الحكومة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
وهاجم عناصر من «قوات الدفاع المدني في زامفارا»، وهي مجموعة تدعمها الحكومة، معقل زعيم عصابة يدعى بيلو تورجي، واشتبكوا مع عناصره لساعات.
وقال المستشار الأمني لحاكم الولاية، أحمد مانغا، إن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف أفراد العصابة.
وتحظى قوات الدفاع بدعم الشرطة في نيجيريا ومجموعات مسلحة تنشط في قتال الإرهابيين في ولاية بورنو، حيث تساند الجيش في قتال التنظيمات الإرهابية، بحسب مانغا.
وأضاف المسؤول «دار القتال في معقل تورجي في مقاطعة شينكافي»، مشيراً إلى أن زعيم العصابة فقد أكثر من 100 من مقاتليه.

نيجيريا
الشرطة النيجيرية
الحكومة النيجيرية
ولاية بورنو
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