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«الأونروا»: أهالي غزة مهددون بالموت عطشاً

أطفال فلسطينيون يركضون للحاق بشاحنة توزيع مياه في جباليا (أرشيفية)
27 يونيو 2025 01:13

غزة (الاتحاد)

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من حالة العطش الشديد التي تهدد أهالي قطاع غزة بـ«الموت»، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب قصف البنى التحتية ومنع دخول الوقود منذ مارس الماضي.
وقالت الوكالة الأممية في بيان، إن «العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشاً وسط انهيار أنظمة تزويد المياه».
وتابعت: «فقط 40 في المئة من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان».
وأوضحت «الأونروا» أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر السلطات الإسرائيلية إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم. 

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