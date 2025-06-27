مقتل 14 شخصاً في حادث مروري بمصر

لقي 14 شخصاً حتفهم، وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص)، بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية في شمال مصر.

وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى استقبال 14 جثة في مسشتفيات الباجور وأشمون، و6 مصابين بحالات متفاوتة، مشيراً إلى أن الفرق الطبية تواصل جهودها لعلاج المصابين.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) يقل ركاباً، بسبب السرعة الزائدة.