ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين

من المقرر تعليق لم شمل الأسر، بالنسبة للمهاجرين في ألمانيا، الذين يتمتعون فقط بوضع حماية محدود- معظمهم من السوريين-لمدة عامين، حسب مشروع قانون وافق عليه المشرعون اليوم الجمعة.

وحصل التشريع الذي قدمته الحكومة التي يقودها المحافظون على تأييد 444 عضواً في البوندستاج (مجلس النواب) في البلاد، مع الحاجة إلى أغلبية 316. وقال نائب رئيس البرلمان الألماني، بودو راميلو إن 135 نائباً صوتوا ضد مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى تعليق لم شمل الأسر لمدة عامين بالنسبة للأشخاص الذين يحملون ما يسمى «وضع الحماية الفرعية»، والذين يتم السماح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب التهديد بالاضطهاد السياسي في أوطانهم، على الرغم من افتقارهم وضع اللاجئ الرسمي.