«الصحة العالمية»: التحقيق في مصدر كوفيد-19 لا يزال جارياً

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الجهود المبذولة لتحديد مصدر فيروس كورونا (سارس-كوف-2)، الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، لا تزال مستمرة ولم تكتمل بعد.

وأبلغ الفريق الاستشاري العلمي لمنظمة الصحة العالمية عن إحراز تقدم في فهم أصول كوفيد-19، لكنه أشار إلى أن المعلومات الهامة اللازمة لتقييم جميع الفرضيات على نحو مكتمل لا تزال غير متوفرة.

وقالت المنظمة، إنها طلبت من الصين مشاركة مئات التسلسلات الجينية من مرضى كوفيد-19 في وقت مبكر من وقوع الجائحة ومعلومات مفصلة عن الحيوانات التي تباع في أسواق ووهان وتفاصيل عن أوضاع الأبحاث والسلامة البيولوجية في مختبرات ووهان.

وأضافت المنظمة أن الصين لم تشارك المعلومات بعد.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب رويترز للتعليق بعد.