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«الأغذية العالمي»: واحد من كل 5 أفغان يعاني من الجوع

أفغاني يدفع عربته اليدوية في أحد شوارع كابول (أرشيفية)
28 يونيو 2025 01:04

كابول (وكالات)

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حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن واحداً من كل 5 أفغان يعاني من الجوع، داعياً إلى تقديم مساعدات عاجلة لمنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفغانستان.
وأكد البرنامج، في بيان، الحاجة المُلحة للدعم الإنساني، لاسيما في المناطق الحدودية.
وذكر أن «آلاف الأسر الأفغانية، يتم إجبارها على العودة إلى أفغانستان من إيران يومياً، وتشكل تلك العودة القسرية ضغوطاً هائلة على المجتمعات المحلية والوكالات الإنسانية التي تعمل على طول الحدود الأفغانية الإيرانية».
وحذر البرنامج من أن الدعم المستمر مرهون بتأمين تمويل إضافي.  
وفي الوقت الحالي، يحتاج البرنامج إلى 25 مليون دولار على الأقل في صورة مساعدات عاجلة للإبقاء على جهود الإغاثة في أفغانستان.  
وبحسب الأمم المتحدة، فإن 24,4 مليون شخص يمثلون نحو 60% من سكان أفغانستان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.

برنامج الأغذية العالمي
الجوع
مكافحة الجوع
أفغانستان
الأمن الغذائي
المساعدات الغذائية
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