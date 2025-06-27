اليمن.. توثيق 2388 حالة تعذيب و324 وفاة في سجون الحوثيين

عدن (الاتحاد)

كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن، عن توثيق 2388 حالة تعذيب و324 وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن من بين ضحايا التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية، 275 امرأة و67 طفلاً، مشيرةً إلى أن من بين الوفيات 12 طفلاً وامرأتين.

وأكدت أن «هذه الأرقام تعكس سلوكاً ممنهجاً وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، لافتةً إلى أن ميليشيات الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة.

وأعربت الهيئة، عن «قلقها البالغ حيال الممارسات التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها ميليشيات الحوثي، والتي تتنافى مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني»، مشيرة إلى أن «الانتهاكات التي مورست ضدهم تُشكل نمطاً ثابتاً من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة».