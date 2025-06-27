إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، عن إحباط عملية تهريب قذائف وذخائر من الأراضي السورية إلى لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن «دورية من مديرية المخابرات تمكنت من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس - الهرمل، وضبطت كمية منها، وتم تسليم المضبوطات، وجاري المتابعة لتوقيف المتورطين».

وكان عدد من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرق لبنان، قد تعرض في مارس لقصف مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص، وجرح 52 آخرين، ورد الجيش اللبناني على مصادر النيران.