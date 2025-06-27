مصرع 18 شخصاً غرقاً بنهر سوات شمال باكستان

لقي 18 شخصا مصرعهم غرقاً في نهر"سوات" بشمال باكستان اليوم بينما كانوا يتواجدون بالمناطق الشمالية بغرض السياحة.

وذكرت السلطات الباكستانية المعنية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث القتلى. على صعيد متصل أسفر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان عن دمار واسع في العديد من مناطقها ومصرع وإصابة العشرات بسبب حوادث ناتجة عن تلك الأمطار المصحوبة برياح عاتية وعواصف ترابية علاوة على وقوع انهيارات واسعة لأسقف المنازل وحوادث غرق مأساوية.

من جهتها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من خطر السيول والفيضانات في مناطق عدة من بينها خيبر بختونخوا، والبنجاب، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى مطلع يوليو المقبل.