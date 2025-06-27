السبت 28 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع 18 شخصاً غرقاً بنهر سوات شمال باكستان

مصرع 18 شخصاً غرقاً بنهر سوات شمال باكستان
27 يونيو 2025 22:27

لقي 18 شخصا مصرعهم غرقاً في نهر"سوات" بشمال باكستان اليوم بينما كانوا يتواجدون بالمناطق الشمالية بغرض السياحة.
وذكرت السلطات الباكستانية المعنية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث القتلى. على صعيد متصل أسفر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان عن دمار واسع في العديد من مناطقها ومصرع وإصابة العشرات بسبب حوادث ناتجة عن تلك الأمطار المصحوبة برياح عاتية وعواصف ترابية علاوة على وقوع انهيارات واسعة لأسقف المنازل وحوادث غرق مأساوية.
من جهتها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من خطر السيول والفيضانات في مناطق عدة من بينها خيبر بختونخوا، والبنجاب، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى مطلع يوليو المقبل.

أخبار ذات صلة
مصرع وإصابة العشرات جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
قتلى ومصابون بانفجار لغم في باكستان
المصدر: وام
باكستان
آخر الأخبار
البطائح يخوض 4 مباريات ودية في المعسكر الصربي
الرياضة
البطائح يخوض 4 مباريات ودية في المعسكر الصربي
اليوم 11:14
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
الرياضة
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
اليوم 10:40
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
اليوم 10:37
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
الرياضة
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
اليوم 10:30
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
الرياضة
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
اليوم 10:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©