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البرلمان العربي: سنواصل جهود دعم القضية الفلسطينية

إحدى جلسات البرلمان العربي
28 يونيو 2025 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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أكد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أمس، مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل أبناء الشعب الفلسطيني، ودعماً للقضية الفلسطينية.
وأعرب اليماحي في كلمته، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، عن خالص الشكر وعميق التقدير إلى مصر لتقديمها كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإتمام هذه الزيارة.
وأضاف: «جئنا إلى معبر رفح على رأس وفد من البرلمان العربي لنقول للعالم لا تنسوا فلسطين»، منوهاً بأن «الزيارة هي صرخة ضمير ورسالة للعالم الحر بألا تتركوا معاناة شعب أعزل تحت الركام».
وتابع: «حين ترى أعيننا وجع وجرح الفلسطينيين ندرك حجم المعاناة التي يعيشها هذا الشعب الصامد يومياً تحت جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على مدار أكثر من عام ونصف عام».
وأشار اليماحي إلى «أنه في الوقت الذي انشغلت فيه عواصم القرار بحرب إسرائيل وإيران، فإن هناك شعباً يذبح في صمت في غزة، ويجب ألا يطوى ملفه تحت رماد الأحداث».
وأضاف: أن «ما رصدناه من إصابات وجروح وأوجاع صحية مأساوية، يعكس وحشية الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني».

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القضية الفلسطينية
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محمد اليماحي
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