«الصحة العالمية» تحذِّر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

جنيف (الاتحاد)

أكد الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدكتور لوكا بيغوزي، منسق فريق الطوارئ للمنظمة، أن الأزمة الصحية في الضفة الغربية تتفاقم بسبب انعدام الأمن والحواجز.

وقال المتحدثان باسم منظمة الصحة العالمية في إحاطة إعلامية، أمس، أن عمليات الإغلاق الجديدة، بما في ذلك السواتر الترابية وبوابات الطرق، تغلق مداخل بعض القرى، بينما تعيق عمليات التفتيش المتكررة والمحدودة الساعات وصول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدثان أن المنظمة وثقت 844 اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وحتى منتصف يونيو 2025، حيث أسفرت عن 31 حالة وفاة و168 إصابة، وطالت الاعتداءات 65 مرفقاً صحياً، و24 عيادة متنقلة، و567 سيارة إسعاف، ولفتا إلى أن 65% من الاعتداءات وقعت في مدن طولكرم وجنين ونابلس.

وبالنسبة لقطاع غزة، قال الدكتور بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية سلمت يوم 25 يونيو الحالي أول شحنة طبية لها إلى غزة منذ 2 مارس الماضي، حيث تضمنت 9 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية الأساسية، و2000 وحدة دم، و1500 وحدة بلازما.