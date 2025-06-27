المتحدث باسم «التربية الفلسطينية» لـ«الاتحاد»: أزمة وجودية غير مسبوقة تواجه القطاع التعليمي

أحمد عاطف (غزة)

شدد صادق خضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، على أن قطاع التعليم في فلسطين يواجه أزمة وجودية غير مسبوقة، جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمنشآت التعليمية.

وأوضح خضور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يتبقَ من مدارس وجامعات غزة شيء يُذكر، لافتاً إلى أن محاولات إبقاء التعليم على قيد الحياة تُجرى بطرق شديدة الصعوبة، من خلال مبادرات فردية وفصول مؤقتة داخل الخيام.

وأشار إلى أن هناك جهوداً مستمرة لإبقاء الأطفال على صلة بمقاعد الدراسة رغم كل العقبات، عبر حلول طارئة لمواجهة واقع بالغ القسوة، في ظل النقص الحاد بمستلزمات التعليم، إضافة إلى آثار نفسية معقدة يُعاني منها مئات الآلاف من الطلاب والمعلمين.

ودان خضور قرارات السلطات الإسرائيلية بإغلاق مدارس «الأونروا» في القدس، مما يُعد انتهاكاً خطيراً لحق الأطفال في التعليم الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية والأممية، مؤكداً أن القرارات الإسرائيلية أدت إلى حرمان مئات الطلاب من مواصلة مشوارهم الدراسي.

وطالب منظمات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإعادة افتتاح مدارس «الأونروا»، والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الإضرار بالقدس وسكانها، في تصعيد خطير لا يمكن السكوت عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن أطفال غزة والضفة الغربية ليسوا فقط أمام فاقد تعليمي، بل أمام فاقد نفسي عميق، بعدما شاهدوا بأعينهم عمليات هدم المنازل والمدارس والطرق والمرافق، مما جعلهم يُشاهدون ما لا ينبغي أن يراه الأطفال.

وناشد خضور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في دعم أولياء الأمور ومساعدتهم على فهم كيف يتعاملون مع أبنائهم نفسياً، في ظل استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات الممنهجة، مشدداً على أن التأهيل النفسي يجب أن يكون جزءاً في أي تدخل تعليمي، خصوصاً في المخيمات الصيفية والمناطق المهمشة.

وأضاف خضور أنه في جنين وطولكرم، يُعاني طلاب الثانوية العامة من تعطل الدراسة بشكل متكرر، جراء الاقتحامات المستمرة، مشيراً إلى وجود خطة لاختيار قاعات امتحان تقع خارج مناطق التوتر.