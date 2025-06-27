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ليبيا.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بالتواصل مع الليبيين

ليبيا.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بالتواصل مع الليبيين
28 يونيو 2025 01:05

حسن الورفلي (بنغازي) 

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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا احترامها الكامل وغير المشروط لحق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، مشددة على أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي يمثل حجر الزاوية في عملها.
وأوضحت البعثة، في بيان أمس، أنها «دأبت على استقبال عرائض المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم»، مشيرة إلى أنها «استقبلت يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من ممثلي المحتجين في مقرها، حيث جرى حوار مفتوح قائم على الاحترام المتبادل».
في المقابل، أعربت البعثة عن استيائها من تصريحات أطلقتها شخصيات سياسية ليبية، رأت أنها تحرض على القيام بأعمال غير قانونية ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، معتبرة أن حملات التحريض والإشاعات قد تهدف إلى تقويض جهود إطلاق العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
المبعوث الأممي إلى ليبيا
بعثة الأمم المتحدة
البعثة الأممية
الأزمة الليبية
الشعب الليبي
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