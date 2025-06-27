انهيار المحادثات بين ترامب وكندا حول ضرائب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات مع كندا بشأن الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا .

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له تروث سوشيال اليوم الجمعة، إن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا.

وسيتم فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين.

وستطبق بأثر رجعي، مما سيلزم الشركات الأميركية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أميركي بنهاية الشهر.