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الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام

الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام
28 يونيو 2025 10:09

 رحبت الأمم المتحدة بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، اتفاق سلام يوم أمس في واشنطن، بتيسير من الإدارة الأميركية.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، الإتفاق بالخطوة المهمة نحو خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، مشيدا بالدور القيادي الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في تيسير هذه العملية، بالتنسيق مع دولة قطر ووسيط الاتحاد الأفريقي، سعادة فور غناسينغبي، ممثل توغو.
وحث غوتيريش جميع الأطراف على الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق السلام، والعمل بقرار مجلس الأمن 2773 (2025)، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها. وأكد التزام الأمم المتحدة الكامل، بما في ذلك بعثتها الأممية، بتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعم تنفيذ الاتفاق، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين.

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