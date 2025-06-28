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الصين تحذر من عواصف ممطرة في مناطق واسعة

الصين تحذر من عواصف ممطرة في مناطق واسعة
28 يونيو 2025 11:32

 أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إنذارا باللون الأزرق محذراً من عواصف ممطرة غزيرة يتوقع أن تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الساعات الـ 24 القادمة.
ووفقا للمركز، من المتوقع أن تشهد أجزاء من عدة مقاطعات، منها خبي وشاندونغ وهونان وقوانغدونغ، أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية بدءاً من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى صباح يوم غد الأحد، ويكمن التحذير الأبرز في التوقعات التي تشير إلى أن الأجزاء الشمالية من مقاطعة جيانغسو قد تشهد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 150 ملم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن المركز حث السلطات المحلية على رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية، موجهاً بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان كفاءة أنظمة الصرف في المناطق الحضرية والأراضي الزراعية لتجنب أي أضرار محتملة.
يذكر أن الصين تعتمد نظام تحذير جوي مؤلفا من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يُعد الأزرق فيها هو المستوى الرابع، بينما يمثل اللون الأحمر أقصى درجات الخطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر.

 

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