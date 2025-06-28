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ترامب سيعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية

ترامب سيعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية
28 يونيو 2025 11:45

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على "حل النزاع مع كوريا الشمالية".
وخلال فعالية في البيت الأبيض أمس الجمعة سلط خلالها الضوء على جهوده لحل الصراعات على مستوى العالم، تلقى ترامب سؤالا حول ما إذا كان قد كتب رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كما ورد في تقارير هذا الشهر.
ولم يرد ترامب مباشرة على السؤال لكنه قال للصحفيين "تربطني علاقة جيدة مع كيم جونج أون، وأتفق معه تماما. لذا سنرى ما سيحدث".
وأضاف "يقول أحدهم إن هناك نزاعاً محتملاً، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر... إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا".

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