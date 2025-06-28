4 قتلى بتحطم طائرة في مقاطعة موسكو

قُتل أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى مقاطعة موسكو الروسية.

وقالت خدمات الطوارئ في المقاطعة لوسائل إعلام روسية: "تحطمت طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم".

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة، بأنه لم تسجل أي أضرار على الأرض جراء الحادث.

وأضاف: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة، في الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، ولم تسجل أي أضرار على الأرض"، مشيراً إلى أن الطائرة الصغيرة قد أقلعت من مطار سيفيركا.