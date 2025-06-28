إيران: مستعدون لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا

طهران (وكالات)



أعرب عباس عراقجي ، وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «إذا كان الرئيس ترامب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانباً النبرة غير المقبولة تجاه المرشد الأعلى لإيران».

وتم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في سلطنة عُمان يوم 15 يونيو الجاري، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين.

وفي سياق آخر، أعادت إيران أمس، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصاً في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل. والأربعاء الماضي، استؤنفت الرحلات في شكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصاً في العاصمة طهران، حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

وقال مجيد اخوان، المتحدث باسم وزارة النقل، أمس، إن «المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حالياً، ولكن فقط للرحلات الدولية».