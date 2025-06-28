الأحد 29 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيران: مستعدون لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا

صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (أرشيفية)
29 يونيو 2025 01:38

طهران (وكالات)

أعرب عباس عراقجي ، وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. 
وقال عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «إذا كان الرئيس ترامب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانباً النبرة غير المقبولة تجاه المرشد الأعلى لإيران». 
وتم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في سلطنة عُمان يوم 15 يونيو الجاري، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين.
وفي سياق آخر، أعادت إيران أمس، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصاً في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل. والأربعاء الماضي، استؤنفت الرحلات في شكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصاً في العاصمة طهران، حيث لا يزال مطاراها مغلقين.
وقال مجيد اخوان، المتحدث باسم وزارة النقل، أمس، إن «المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حالياً، ولكن فقط للرحلات الدولية».

أخبار ذات صلة
السعودية وإيران تبحثان أمن واستقرار المنطقة
"الشيوخ الأميركي" يقر مبدئياً مشروع قانون ترامب للضرائب
إيران
الولايات المتحدة
المفاوضات النووية
أميركا
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم
اليوم 12:08
سكان توفالو يهربون من الغرق إلى أستراليا
الأخبار العالمية
سكان توفالو يهربون من الغرق إلى أستراليا
اليوم 18:01
«جبل علي» يتعاون مع مضمار «كورا» الأيرلندي
الرياضة
«جبل علي» يتعاون مع مضمار «كورا» الأيرلندي
اليوم 18:00
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
الرياضة
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©