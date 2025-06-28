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إسرائيل تهدم 1000 منزل في 3 مخيمات بالضفة الغربية

أرشيفية
29 يونيو 2025 01:38

رام الله (الاتحاد)

كشفت لجنتان فلسطينيتان، أمس، عن أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1000 منزل في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية فيها.
وفي 21 يناير الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقاً إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما لا تزال العملية متواصلة. وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت المنازل المتبقية جزئيًا، وأصبحت غير صالحة للسكن.
بدورها، أوضحت اللجنة الإعلامية في طولكرم، أن الجرافات الإسرائيلية دمرت بشكل كامل 400 منزل، فيما تضرر 2573 منزلاً جزئياً، في مخيمي طولكرم ونور شمس. وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن «الجيش الإسرائيلي أعلن عن نيّته هدم 106 مبانٍ في المخيمين، تشمل أكثر من 250 وحدة سكنية». ولفتت إلى أن «الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ 152 وعلى مخيّم نور شمس لليوم الـ 140 على التوالي، وهو ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، إضافة لعشرات الإصابات والاعتقالات».

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