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81 قتيلاً و289 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
29 يونيو 2025 01:38

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، وصول 81  قتيلاً، بينهم 5 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى المستشفيات، و289 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت بذلك إلى 56077 قتيلاً و131848 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وقالت: إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأوضحت أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 قتيلاً وأكثر من 197 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات لـ 516 قتيلاً وأكثر من 3799 إصابة.

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