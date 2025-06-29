الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الشيوخ الأميركي" يقر مبدئياً مشروع قانون ترامب للضرائب

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة
29 يونيو 2025 09:07

 أقر مجلس الشيوخ الأميركي مبدئياً مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، بعد تصويت إجرائي حاسم انتهى بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتا مقابل 49.

ويمهد هذا التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة أمس، الطريق لمناقشة التشريع الذي يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وجاءت الموافقة بعد مداولات جمهورية مكثفة لتأمين الأصوات اللازمة، وسط معارضة شديدة من الديموقراطيين الذين يعتبرون أن القانون يفيد الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية.

أخبار ذات صلة
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية

وحذر محللون مستقلون من أن التشريع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، فيما رحب الرئيس الأميركي بالنتيجة، واصفا إياها بـ "الانتصار الكبير".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الضرائب
ترامب
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
اليوم 09:12
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
الرياضة
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
اليوم 09:11
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©