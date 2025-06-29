الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا توسع حظر التدخين

أعقاب سجائر في منفضة مؤقتة في كتلة أسمنتية، في باريس
29 يونيو 2025 10:41

ابتداء من اليوم الأحد، سوف يتم حظر التدخين في محطات الحافلات والشواطئ في أنحاء فرنسا، في ظل تعزيز البلاد لجهودها لحماية المواطنين من الآثار الضارة لتدخين التبغ. كما سوف تشمل القواعد الجديدة حظر التدخين في المتنزهات العامة والمناطق المحيطة بالمدارس والأماكن المفتوحة في المنشآت الرياضية والمكتبات. وسوف يتم تغريم من يقومون بالتدخين في هذه المناطق. وأعلنت وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن فرض غرامة بقيمة 135 يورو (158 دولار) منذ أسابيع، ولكن لم يتم تأكيد المبلغ رسميا ضمن القواعد. وتهدف هذه الخطوة لتوفير حماية أفضل للأطفال من مخاطر التدخين السلبي. ولم يتم بعد تحديد المسافة حول المدارس التي يحظر فيها التدخين. وكانت فوتران قد أعلنت مؤخرا أن الحظر لا يشمل السجائر الإلكترونية، كما أنه سيتم السماح بالتدخين في مناطق الجلوس الخارجية للمطاعم والمقاهي.    
ويشار إلى أن القيود المفروضة على التدخين ليست جديدة في فرنسا، حيث تم حظره منذ فترة طويلة في المدارس ووسائل النقل العامة والأماكن العامة المغلقة والمكاتب والملاعب. مع ذلك، قالت فوتراين إن التبغ مازال يمثل تهديدا صحيا خطيرا، حيث أن التدخين مازال السبب الرئيسي للوفاة في فرنسا الذي يمكن تجنبه، لكونه المسؤول عن 75 ألف حالة وفاة سنويا- أو أكثر من 200 حالة يومياً. 

أخبار ذات صلة
اندلاع حرائق غابات بفرنسا وإجلاء سكان مناطق متضررة
«تريندز» يدشّن مكتبه الافتراضي في باريس ويناقش وقف تمويل «الإخوان» في أوروبا
المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
التدخين
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
اليوم 09:12
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
الرياضة
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
اليوم 09:11
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©