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مجلس التعاون يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديموقراطية

مجلس التعاون يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديموقراطية
29 يونيو 2025 11:32

رحب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا و"الكونغو الديمقراطية"، مشيدا بالجهود المبذولة من الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر.

 وأعرب البديوي عن الأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء التوترات، وتحقيق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار، ودعم مسارات الازدهار والتنمية في منطقتهم، وتعزيز فرص الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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 ونوه معاليه بالدور الإيجابي والمتنامي لدول مجلس التعاون في دعم الحلول السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مؤكدا التزام دول المجلس الراسخ بالنهج الدبلوماسي والحوار، كونه أداة أساسية لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: وكالات
مجلس التعاون الخليجي
اتفاق
رواندا
الكونغو الديمقراطية
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