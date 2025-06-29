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مصابون في هجوم جوي استهدف عدداً من المناطق بأوكرانيا

آثار معارك وقصف في أوكرانيا(أرشيفية)
29 يونيو 2025 14:51

أُصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح ليل السبت الأحد في ضربات روسية استهدفت عددا من المناطق في أوكرانيا، حسبما أفادت السلطات الأوكرانية.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنّ روسيا، أطلقت 477 مسيّرة متفجّرة و60 صاروخا من أنواع متعدّدة، مضيفة أنّه تمّ تحييد 475 مسيّرة و39 صاروخا. وأشار المصدر ذاته إلى "ستة آثار" لضربات، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
وفي المجموع، أُصيب ستة أشخاص بجروح، بينهم طفل، في منطقة تشيركاسي (وسط)، حسبما أفادت الشرطة الأوكرانية عبر تلغرام.
وفي منطقة إيفانو-فرانفيسك الواقعة في غرب البلاد بعيدا عن الجبهة، أُصيبت امرأة، وفقا للمسؤولة الإقليمية سفيتلانا أونيشتشوك.
من جانب آخر قُتل طيار خلال الليل عندما تعرّضت طائرته من طراز إف-16 لـ"أضرار" في الجو، وفقا للقوات الجوية.
وقال زيلينسكي في كلمة تكريما للطيار إنّه دمّر "سبعة أهداف جوية" خلال الليل.
وفي الصباح، بعد سلسلة من الهجمات الروسية الليلية، قُتل رجل في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفقا للسلطات الإقليمية.
من جانبه، أعلن الجيش الروسي اعتراض ثلاث مسيّرات ليل السبت الأحد.

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المصدر: وكالات
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