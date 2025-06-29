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مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة
29 يونيو 2025 15:32

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري أن بلاده تتطلع إلى استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن إنجاح هذا المسار الإنساني يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ومن دون عوائق إلى سكان القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع كريستوف بيجو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي عقد في القاهرة، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها تطورات قطاع غزة.

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وشدد الوزير المصري على أن الجهود المصرية متواصلة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق متكامل يشمل تبادل الرهائن والأسرى وفتح الممرات الإنسانية، في ظل ما يشهده القطاع من تدهور كارثي نتيجة استمرار العمليات العسكرية وعرقلة وصول الإمدادات.

وحذّر وزير الخارجية المصري من التصعيد المستمر في الضفة الغربية، مشيراً إلى خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تؤجج التوتر وتقوّض فرص تحقيق أي تقدم نحو التهدئة.

المصدر: وام
مصر
قطاع غزة
غزة
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