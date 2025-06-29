الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة حر قوية تجتاح أوروبا

وجتاح موجة الحر حالياً النمسا وألمانيا وإيطاليا وعدد من دول البلقان
29 يونيو 2025 16:37

تشهد دول أوروبية موجة حر غير معتادة تجاوزت خلالها درجات الحرارة في بعض المناطق الـ40 درجة مئوية في ظاهرة مناخية مبكرة يعزى سببها إلى مرتفع "بلوتو" الجوي المقبل من إفريقيا وسط توقعات باستمرارها نحو عشرة أيام.

وتجتاح موجة الحر حاليا النمسا وألمانيا وإيطاليا وعدد من دول البلقان وحسب التوقعات الجوية فإن درجات الحرارة في شرق النمسا قد تصل إلى 38 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل.

وفي إيطاليا أصدرت السلطات تحذيرات من الحرارة المفرطة في أكثر من 20 مدينة محذرة من مخاطر صحية حتى على الأشخاص الأصحاء كما أعلنت السلطات في فرنسا إجراءات استثنائية منها فتح المسابح العامة مجانا في مدينة مارسيليا للتخفيف من تأثير الموجة الحارة.

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

وفي إسبانيا والبرتغال تخطت درجات الحرارة 42 درجة مئوية في عدد من المناطق ما دفع إلى رفع مستوى الاستنفار تحسبا لاحتمال اندلاع حرائق الغابات.

وأسفرت درجات الحرارة المرتفعة في منطقة البلقان واليونان عن نشوب حرائق وفرض حالة تأهب في العديد من المناطق فيما بقيت بعض الجزر اليونانية مثل كريت أقل تأثرا.

المصدر: وكالات
الحرارة
درجات الحرارة
أوروبا
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
اليوم 09:12
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
الرياضة
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
اليوم 09:11
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©