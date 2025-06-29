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العاصفة "فلوسي" تتشكل قبالة سواحل المكسيك

العاصفة "فلوسي" تتشكل قبالة سواحل المكسيك
29 يونيو 2025 20:21

 قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي إن العاصفة الاستوائية "باري" تشكلت، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الأطلسي في المكسيك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مركز الأعاصير إنه في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 90 ميلاً (140 كيلومتراً) شرق مدينة توكسبان المكسيكية وحوالي 165 ميلاً (265 كيلومتراً) جنوب شرق تامبيكو بالمكسيك.
وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 40 ميلا في الساعة (65 كيلومتراً في الساعة).
وكانت "باري" تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 6 أميال (9 كيلومترات) في الساعة.
وتم توجيه تحذير من العاصفة الاستوائية لمنطقة ساحل المكسيك الممتدة من بوكا دي كاتان جنوباً إلى تيكولوتلا.

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المصدر: د ب أ
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