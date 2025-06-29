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مصرع 45 شخصاً جراء الفيضانات في باكستان

مصرع 45 شخصاً جراء الفيضانات في باكستان
29 يونيو 2025 22:49

لقي 45 شخصاً حتفهم في باكستان، نصفهم من الأطفال، جراء أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل منذ الأربعاء مع بداية موسم الأمطار الموسمية، بحسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث الأحد.سجّلت ولاية خيبر بختونخوا، الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، أعلى حصيلة قتلى حيث قضى 21 شخصاً بينهم عشرة أطفال.
وأفادت الوكالة بأن 14 من هؤلاء القتلى بينهم ستة أطفال لقوا حتفهم في وادي سوات، حيث جرفت فيضانات مفاجئة عائلات على ضفة نهر بحسب وسائل إعلام محلية.
وسجّلت ولاية البنجاب التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد إذ يقطنها حوالي 130 مليون شخص وتقع في الشرق على الحدود مع الهند، مقتل 13 شخصاً منذ الأربعاء.
ثمانية من هؤلاء الضحايا أطفال، لقوا حتفهم جميعاً عندما انهار سقف منزلهم أو أحد جدرانه.
ولقي بالغون حتفهم جراء فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، وأصيب 39 شخصاً في الولاية.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعاً حتى 5 يوليو على الأقل.

 

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