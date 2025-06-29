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عاصفة مدارية وشيكة على ساحل خليج المكسيك

عاصفة مدارية وشيكة على ساحل خليج المكسيك
30 يونيو 2025 01:14

مكسيكوسيتي (وام)

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن المنخفض المداري الثاني في خليج كامبيتشي بالمكسيك يُتوقع أن يشتد ويتحول إلى عاصفة مدارية قبل وصوله إلى اليابسة على ساحل خليج المكسيك مساء أمس أو صباح اليوم.
وأوضح المركز أن المنخفض يتمركز على بُعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرقي مدينة فيراكروز، ويتحرك باتجاه شمال غرب عبر الخليج. وتم إصدار تحذيرات من عاصفة مدارية على امتداد الساحل من بوكا دي كاتان حتى تيكولوتلا.
وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار تتراوح بين 76 إلى 152 ملم، وقد تصل إلى 254 ملم في ولايات مكسيكية عدة، مثل فيراكروز وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس، مما قد يؤدي إلى سيول وفيضانات في بعض المناطق الحضرية من البلاد.

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