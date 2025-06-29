الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تدمير مخابئ «الشباب» الإرهابية في الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
30 يونيو 2025 01:14

مقديشو (الاتحاد) 

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تدمير مخابئ قيادات ميليشيا حركة «الشباب» الإرهابية في جنوب الصومال، وقال إنه استهدف كهوفاً وقام بتفجير سيارات مفخخة أعدتها عناصر المليشيا في في جنوب البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد «شن الجيش الوطني، بالتعاون مع قوات محلية ولاية جوبالاند، عمليةً عسكرية مخططة في بعض المناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى». وطبقاً لما نقلته الوكالة، فقد «استهدفت العملية التي جرت في وقت باكر من صباح الأحد كهوفاً تختبئ فيها قيادات ومليشيات الخوارج لتخطيط الهجمات الإرهابية»، مشيرةً إلى «نجاح القوات الوطنية في تدمير الكهوف وتفجير سيارات مفخخة أعدتها عناصر المليشيا». 
 وأكد الضباط العسكريون أن «العملية المخططة جزء من الجهود الجارية للقضاء على فلول مليشيا الخوارج في المناطق التابعة لولاية جوبالاند».  ويستخدم الصومال عبارة «مليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي التي تشن هجمات تستهدف قوات الجيش والأمن والمدنيين الصوماليين على حد سواء.
 وحقق الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، انتصارات ميدانية ملموسة في الحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر مليشيا «الشباب» الإرهابية، وأكمل مؤخراً سيطرتَه على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية.

أخبار ذات صلة
مقتل 18 من «الشباب» بغارة جوية في الصومال
مقتل 12 إرهابياً في الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
الصومال
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة
اليوم 09:12
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
الرياضة
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
اليوم 09:11
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©