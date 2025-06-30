فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا

لقي 45 شخصا حتفهم في باكستان، نصفهم من الأطفال، جراء أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة وانهيار منازل مع بداية موسم الأمطار الموسمية.وسجّلت ولاية خيبر بختونخوا، الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، أعلى حصيلة قتلى حيث لقي 21 شخصا مصرعهم بينهم عشرة أطفال.وأفادت وكالة إدارة الكوارث بأن 14 من هؤلاء القتلى بينهم ستة أطفال لقوا حتفهم في وادي سوات، حيث جرفت فيضانات مفاجئة عائلات على ضفة نهر بحسب وسائل إعلام محلية.وسجّلت ولاية البنجاب التي تقع في الشرق على الحدود مع الهند وتضم أكبر عدد من السكان في البلاد، ويقطنها نحو 130 مليون شخص، مقتل 13 شخصا منذ الأربعاء الماضي، ثمانية من بينهم أطفال، لقوا حتفهم جميعا عندما انهار سقف منزلهم أو أحد جدرانه، فيما لقي بالغون حتفهم جراء فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، وأصيب 39 شخصا في الولاية. وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى 5 يوليو المقبل على الأقل. وفي مايو الماضي، قتل 32 شخصا وجُرح أكثر من 150 آخرين في عواصف عنيفة ضربت باكستان التي شهدت ظواهر جوية عديدة هذا الربيع بينها عواصف برد غير مسبوقة.