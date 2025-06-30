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فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات في تركيا لليوم الثاني

حرائق غابات(أرشيفية)
30 يونيو 2025 13:42

يكافح  رجال الإطفاء في تركيا حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إقليم إزمير بغرب البلاد لليوم الثاني. بحسب ما قال وزير الغابات ووسائل الإعلام، اليوم الاثنين.
وقال وزير الغابات إبراهيم يومقلي إن حرائق الغابات في منطقتي كويوكاك ودوجانباي بإزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة وتم إخلاء أربع قرى وحيين.
وقال يومقلي للصحفيين في إزمير إن طائرات الهليكوبتر وطائرات إطفاء الحرائق وغيرها من المركبات وأكثر من ألف رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران.
وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام فرق الإطفاء تستخدم جرارات مزودة بمقطورات مياه وطائرات هليكوبتر تحمل المياه، بينما تتصاعد أعمدة الدخان فوق تلال وأشجار متفحمة.
اجتاحت حرائق الغابات المناطق الساحلية في تركيا في السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

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