مصرع 6 أشخاص بعد إقلاع طائرة بولاية أوهايو الأميركية

قال مسؤولون أميركيون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة بعد دقائق من إقلاعها من المطار في ولاية أوهايو.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرة من طراز «سيسنا 441» تحطمت وعلى متنها ستة أشخاص بالقرب من مطار يونجزتاون وارن الإقليمي صباح يوم الأحد، ولاتزال السلطات متواجدة في مكان الحادث اليوم الاثنين.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة ميناء «ويسترن ريزيرف» أنتوني تريفينا في مؤتمر صحفي، عدم وجود ناجين، وقال: «إن الضحايا تم نقلهم إلى مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ترومبول»، بيد أنه لم يفصح عن هوياتهم.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في بلدة هاولاند، ريموند بيس، إنه كان من الصعب الوصول إلى موقع الحادث.

وأضاف: «نحن محظوظون بشدة. هذا وضع مأساوي للغاية، ولكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك»، مشيراً إلى وجود ثلاثة منازل بالقرب من الموقع الذي تحطمت فيه الطائرة».