الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تركيا

إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تركيا
30 يونيو 2025 19:25

أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث «أفاد»، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق الغابات التي طالت عدة محافظات من البلاد.
وأكدت الوكالة عبر منشور لها على منصة «إكس» أن «أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا موقتا إلى مناطق آمنة».
وكانت منطقة سفري حصار التابعة لولاية إزمير غربي البلاد الأكثر تأثّرا بالحرائق المشتعلة منذ أمس الأحد.
وبحسب الوكالة تم إجلاء ما يقارب الـ 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصا و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي.
وأكدت الوكالة أن النيران ألحقت أضرارا بـ 132 مسكنا ومتجرا، وتسبّبت بأضرار طالت 64 مسكنا وثلاثة متاجر و20 إسطبلا في بيلاجيك.
وتواصل خدمة الإطفاء التصدّي للنيران في محافظتي إزمير ومانيسا حيث طال حريق غابات ومساكن ومناطق صناعية.
واندلع حريق حرجي الاثنين بالقرب من وسط مدينة هاتاي، ما أثار حالة من الذعر في أوساط السكان، بحسب وسائل إعلام تركية.
وأفاد محافظ إزمير سليمان إلبان، أمس الأحد، بأن الحريق الذي اندلع في محافظته حوالى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش انتشر بسرعة بسبب رياح عاتية تراوحت سرعتها بين 70 و117 كيلومترا في الساعة.
اجتاحت حرائق الغابات المناطق الساحلية في تركيا في السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

 

أخبار ذات صلة
فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات في تركيا لليوم الثاني
اندلاع حرائق غابات بفرنسا وإجلاء سكان مناطق متضررة
المصدر: وكالات
تركيا
حرائق الغابات
إزمير
آخر الأخبار
فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا
الأخبار العالمية
الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة
اليوم 16:14
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اقتصاد
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اليوم 16:05
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
اليوم 16:04
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©