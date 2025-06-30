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اتفاق أوروبي أوكراني بشأن مراجعة أحكام تحرير التجارة

اتفاق أوروبي أوكراني بشأن مراجعة أحكام تحرير التجارة
30 يونيو 2025 20:38

توصل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى اتفاق مبدئي بشأن مراجعة أحكام تحرير التجارة بموجب اتفاقية الشراكة بينهما وهو ما يعد مرحلة جديدة على طريق إنشاء إطار طويل الأجل يمكن التنبؤ به وذلك في ختام مفاوضات جرت بالمفوضية الأوروبية في بروكسل.
يأخذ الاتفاق في الاعتبار تماماً حساسية بعض القطاعات الزراعية التي أثارتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمزارعون.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن هذه المراجعة تسهم في الاندماج التدريجي لأوكرانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وبمجرد اعتماده، سيكون اتفاق التجارة الحرة المعاد مراجعته مفيداً لكلا الجانبين، من خلال توفير إطار عمل لليقين الاقتصادي طويل الأجل وعلاقات تجارية مستقرة.
ينص الاتفاق على أن الوصول الجديد إلى الأسواق مشروط بالتوافق التدريجي لأوكرانيا مع معايير الإنتاج ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي مثل رعاية واستخدام المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.
ومن المتوقع أن تقدم أوكرانيا تقريراً كل عام عن التقدم الذي أحرزته في هذا الصدد وسيتاح لكلا الجانبين إمكانية تفعيل آلية وقائية تمكن من اعتماد التدابير المناسبة في الحالات التي قد تسبب فيها الواردات آثاراً ضارة لأي من الطرفين وفي حالة الاتحاد الأوروبي يمكن إجراء تقييم للاضطراب المحتمل على مستوى دولة عضو واحدة أو أكثر.

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المصدر: وام
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