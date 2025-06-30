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مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في الجولان 6 أشهر

دورية لقوات حفظ السلام الأممية في الجولان
1 يوليو 2025 01:09

نيويورك (الاتحاد)

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قالت الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي اعتمد، أمس، قراراً بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا «أوندوف» لمدة 6 أشهر.
وأُنشئت «أوندوف» في مايو أيار 1974 لمتابعة اتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الأسبوع الماضي، إن «القوة لا تزال تؤدي دوراً بالغ الأهمية في التنسيق بين السلطات السورية والإسرائيلية، وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك».
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 لعام 1973 على الفور.

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