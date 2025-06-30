غوتيرش: الوقت حان لتطبيق حل الدولتين

نيويورك (الاتحاد)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أمس، دعمه لحل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام في العالم بأسره.

وقال غوتيرش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إسبانيا في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية، إن «الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير جميع الأسرى والسماح بالوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وتطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط».

وأكد أن «السلام المستدام يحتاج إلى تنمية مستدامة»، في الوقت الذي أوضح فيه أن التنمية ليست مجرد أرقام وإنما تشمل قطاعات الصحة والتريبة والعمل الكريم والحماية الاجتماعية والبنى التحتية والمرونة المناخية والمساواة.

واعتبر أن مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية فرصة فريدة لحشد التمويل على نطاق واسع وإصلاح قواعد النظام المالي في ضوء التحديات التمويلية التي يواجهها العالم اليوم ولاسيما تباطؤ النمو الاقتصادي وأعباء الديون المتزايدة وتراجع الاستثمارات وانكماش التعاون الدولي للتنمية.