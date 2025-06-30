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عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على جباليا (أرشيفية)
1 يوليو 2025 01:09

غزة (الاتحاد)

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قتل 61 فلسطينياً بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس.
وأفاد مصدر محلي بأن الجيش الإسرائيلي صعد غاراته الجوية وقصفه المدفعي على الأحياء الجنوبية والغربية والشرقية من مدينة غزة، لا سيما أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح.
كما شن غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون، والرابعة في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية بالمدينة.
وقتل 25 فلسطينياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال وصحفي، وأصيب عشرات، بغارة إسرائيلية استهدفت استراحة «الباقة» على شاطئ بحر مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.
وحسب الشهود، استهدفت مقاتلة حربية إسرائيلية بصاروخ على الأقل مقهى واستراحة «الباقة» غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها بالكامل.
وأفادت المصادر الطبية أن «جثامين الضحايا وصلت مستشفى الشفاء أشلاءً نتيجة الغارة العنيفة، فيما امتلأت أروقة المستشفى وأقسامه بالمصابين بينهم بحالات خطيرة»، مرشحة ارتفاع حصيلة الضحايا.
إلى ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين في 18 حيا شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم  بشكل فوري قبل استهدافها.
وقال مصدر عسكري: «تحذير خطير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر».
وأضاف: «الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في هذه المناطق، وهذه الأعمال العسكرية ستتصاعد وستشتد وستمتد غربا إلى مركز المدينة».

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