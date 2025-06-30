السيسي: السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة»، داعياً إلى الاستلهام من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى «ثورة 30 يونيو»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي: «أُخاطبكم والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة إلى الصراعات في السودانِ وليبيا وسوريا واليمن والصومال».

وأضاف: «من منبر المسؤولية التاريخية، أناشد أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام لصوت الحكمة والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار».

وأكد أن «مصر، الداعمة دائماً للسلام، تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يُفرض بالقوة، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم».

وشدد السيسي على أن «استمرار الحرب والاحتلال لن يُنتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتحُ أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تُغلق».

ومضى قائلاً: «كفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً»، وشدد على أن «السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء».