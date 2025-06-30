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عون: الظروف في لبنان والمنطقة تفرض بقاء «اليونيفيل» في الجنوب

دورية لـ«اليونيفيل» جنوب لبنان (أرشيفية)
1 يوليو 2025 01:09

بيروت (الاتحاد)

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قال الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، إن الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض أكثر من أي وقت مضى بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون اعتبر خلال استقباله القائد العام الجديد لـ«اليونيفيل» اللواء ديوداتو ابانيارا أن «استمرار الأعمال العدائية للقوات الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس في الجنوب وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».
وأكد أهمية «الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني والبعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود القوات الدولية في الجنوب وما توفره من عمل لأكثر من 500 عائلة لبنانية».
وأبلغ الرئيس عون ابانيارا أن العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان.
وكان ابانيارا قد تسلم مهامه الجديدة كقائد لـ«اليونيفيل» في الـ 24 من الشهر الماضي بعد أن سبق له تولي مهمات قيادية عدة ضمن القوات الدولية في الجنوب اللبناني.
يذكر أن لبنان قدم يوم الجمعة الماضي بواسطة بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طلب تجديد ولاية قوات «اليونيفيل» لمدة عام اعتباراً من 31 أغسطس 2025.

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