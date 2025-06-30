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مقتل 37 إرهابياً في الصومال

جنود صوماليون خلال مواجهات مع مسلحي «الشباب» (أرشيفية)
1 يوليو 2025 01:08

مقديشو (الاتحاد)

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تدمير مخابئ «الشباب» الإرهابية في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أمس، تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع شركاء دوليين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في قرية تبعد نحو 13 كيلومتراً غرب بلدة «بولو حاجي» في إقليم جوبا السفلي.
وأكدت الوزارة في بيان، أن العملية حققت كامل الأهداف الميدانية من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشيرة إلى أن القوات الخاصة تواصل تنفيذ عمليات نوعية ضد معاقل الحركة في الإقليم وخارجه.
وفي سياق متصل، شنت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية، عملية عسكرية استهدفت كهوفاً تُستخدم كمقرات لتخطيط الهجمات من قبل مسلحي الحركة في ولاية «جوبالاند»،
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن عسكريين، أسفرت الغارة عن تدمير الكهوف وتفجير سيارات مفخخة كانت معدّة لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة.
وتأتي هذه التحركات ضمن حملة موسعة تستهدف بؤر انتشار حركة «الشباب» في ولايات جوبالاند، وجنوب غرب، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وذلك ضمن جهود منسقة تجمع بين العمليات العسكرية والدعم اللوجستي من الشركاء الدوليين.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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