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المكسيك: العثور على 20 جثة في ولاية سينالوا

المكسيك: العثور على 20 جثة في ولاية سينالوا
30 يونيو 2025 22:34

قال مكتب المدعي العام في ولاية سينالوا بالمكسيك، اليوم الاثنين، إن السلطات عثرت على 20 جثة في الولاية الواقعة غرب البلاد، وسط تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في المنطقة.
وأضاف المكتب أنه تم العثور على 16 جثة داخل شاحنة، وأربع جثث أخرى على جسر في الطريق السريع الذي كانت عليه الشاحنة، بالقرب من عاصمة الولاية كولياكان. وذكر أن ستة من الضحايا على الأقل كانت رؤوسهم مقطوعة.
وتشهد الولاية منذ شهور موجة من العنف الشديد، تؤججها الصراعات بين جماعات تهريب المخدرات للسيطرة على الطرق المستخدمة في إنتاج ونقل المواد المخدرة، التي غالبًا ما تكون متجهة إلى الولايات المتحدة.

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المخدرات
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تهريب المخدرات
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