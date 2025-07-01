الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العاصفة "فلوسي" تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك

العاصفة "فلوسي" تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك
1 يوليو 2025 09:07

تحولت العاصفة الاستوائية "فلوسي" إلى إعصار قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي بأن فلوسي أصبحت إعصارا من الفئة الأولى مساء الاثنين، برياح تبلغ أقصى سرعة لها 120 كيلومترا في الساعة (75 ميلا في الساعة).
وأشار المركز إلى أن الإعصار كان يقع على بعد نحو 280 كيلومترا (175 ميلا) جنوب مانزانيلو، ويتحرك باتجاه الغرب-الشمال الغربي قبالة الساحل المكسيكي بسرعة 17 كيلومترا في الساعة (10 أميال في الساعة).  ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالقرب من الساحل لعدة أيام، مصحوبا بأمطار غزيرة في عدة ولايات مكسيكية.  وكانت الحكومة المكسيكية قد أصدرت تحذيرا من هبوب عاصفة استوائية على طول الساحل الجنوبي الغربي من بونتا سان تيلمو إلى بلايا بيرولا.  

أخبار ذات صلة
عاصفة مدارية وشيكة على ساحل خليج المكسيك
العاصفتان «باري» و«فلوسي» تتشكلان قبالة ساحل المكسيك
المصدر: وكالات
خليج المكسيك
عاصفة
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©