الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمصنع في الهند إلى 36 شخصاً

عمال الإنقاذ في موقع الحادث في ولاية تيلانجانا الجنوبية
1 يوليو 2025 11:09

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الانفجار والحريق أمس الاثنين في مصنع للأدوية في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند إلى 36 شخصا على الأقل، في حين أصيب نحو 36 شخصا آخرين، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.
وقال مدير قطاع الإطفاء بالولاية جي في نارايانا إن أفراد قطاع الإطفاء انتشلوا جثث 34 عاملا من موقع الحادث في منطقة صناعية على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الولاية حيدر آباد.  وقال راو إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بالحروق التي لحقت بهما، وتم الإعلان عن وفاتهما في المستشفى،  مضيفا أنه يجري البحث عن أي عاملين محاصرين .وأضاف أنه تم نقل نحو 36 عاملا مصابا إلى المستشفيات.  وأضاف انهار الهيكل الكامل للمصنع. وتم إخماد الحريق، ونأمل في الانتهاء من إزالة الركام خلال الساعات المقبلة.  وقال وزير الصحة بالولاية دامودار راجا ناراسيما إن 108 عاملين كانوا داخل المصنع وقت وقوع الانفجار. مشيرا إلى أن حكومة الولاية شكلت لجنة للتحقيق في سبب الحادث. 

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انفجار مصنع
المصدر: وكالات
حريق
الهند
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©