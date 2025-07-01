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اليابان تسجل شهر يونيو الأكثر حراً على الإطلاق

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1 يوليو 2025 16:19

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الثلاثاء أن اليابان شهدت أكثر شهر يونيو حرارة على الإطلاق، تزامنا مع موجات حرارة شديدة نتيجة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة إن "متوسط درجة الحرارة الشهرية في اليابان خلال يونيو كان الأعلى لهذا الشهر منذ بدء الإحصاءات في العام 1898".
وأوضحت الوكالة أن استمرار وجود مرتفعات جوية قوية في المنطقة أدى إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة في يونيو بمقدار 2.34 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.
كما أشارت إلى أن درجة حرارة مياه السواحل قرب اليابان كانت أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي، مساوية لمستوى يونيو 2024، وهو الأعلى منذ بدء جمع البيانات في العام 1982.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا أصبح مألوفا لدى اليابانيين لشهر يوليو جاء فيه "من المتوقع أن تستمر موجات الحرارة الشديدة هذا الشهر أيضا في جميع أنحاء البلاد".
وسجلت اليابان درجات الحرارة القياسية هذه في وقت تشهد أوروبا حاليا موجة حرّ خانقة، من فرنسا إلى اليونان.
ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يجعل موجات الحرارة أكثر شدة وتكرارا وانتشارا.

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المصدر: وكالات
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