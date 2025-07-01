الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غلق أبواب معلم شهير في بروكسل جراء موجة الحر

غلق أبواب معلم شهير في بروكسل جراء موجة الحر
1 يوليو 2025 18:48

أعلنت إدارة معلم "أتوميوم" السياحي الشهير في بروكسل، على موقعها الإلكتروني إغلاق أبوابه في وقت مبكر من يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب موجة الحر.
ويتكون المعلم الشهير من تسع كرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، متصلة بأنابيب ضيقة من الفولاذ أيضا، يشبه هيكلها شكل المكعب في طرفه.
وتضم الكرات معارض متنوعة ومطعماً.
ويمكن للزوار التنقل بين الكرات من خلال سلالم عادية وأخرى متحركة.
وجاء على الموقع الإلكتروني: "ستكون درجة الحرارة داخل الـ /أتوميوم/ مرتفعة بشكل خاص في الأيام المقبلة بسبب الحر الشديد والقيود الهيكلية للمبنى". وسوف تظل التذاكر التي تم بيعها صالحة حتى نهاية عام 2025.

أخبار ذات صلة
اتفاق أوروبي أوكراني بشأن مراجعة أحكام تحرير التجارة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
المصدر: د ب أ
بروكسل
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©