تزايد قوة الإعصار "فلوسي" قبالة سواحل المكسيك

قال خبراء الأرصاد إن الإعصار "فلوسي" ازداد قوة وأصبح إعصاراً من الفئة الثانية صباح الثلاثاء قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن فلوسي كان تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 100 ميل (155 كيلومترا) في الساعة وأن الأمطار كانت تهطل على أجزاء من الساحل المكسيكي.

وكان مركز الإعصار على بعد 150 ميلا (245 كيلومترا) جنوب غرب مانزانيلو بالمكسيك.

وأوضح خبراء الأرصاد أن فلوسي كان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 10 أميال (17 كيلومتر) في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر في هذه الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المفترض أن يبتعد الإعصار عن جنوب غرب المكسيك بحلول مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر الإعصار في اكتساب المزيد من القوة ويمكن أن يصبح إعصاراً كبيراً مساء اليوم الثلاثاء أو صباح غد الأربعاء.

ويتم تصنيف الإعصار على أنه إعصار كبير عندما يصل إلى الفئة 3 أو أعلى، ويكون مصحوباً برياح لا تقل سرعتها القصوى عن 111 ميلاً (180 كيلومتراً) في الساعة.