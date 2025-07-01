باكستان.. مسلحون يقتحمون مركزاً للشرطة

كويتا (وكالات)



أفاد مسؤولون بقيام عشرات المسلحين بالبنادق والصواريخ، باقتحام مركز للشرطة، أمس، وإضرام النار في بنكين بجنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل صبي وإصابة تسعة آخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار. وقال جان محمد، وهو مسؤول حكومي محلي، إن الصبي لقي حتفه عندما أطلق المسلحون النار بصورة عشوائية على المدنيين خلال الهجمات التي وقعت في ماستونج، وهي منطقة بإقليم بلوشستان. وأضاف محمد أن بعض المتمردين قتلوا أيضاً خلال تبادل إطلاق النار الذي وقع مع قوات الأمن. ومن جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، شهيد ريند، إنه قد تم إطلاق عملية أمنية لتعقب المهاجمين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بصورة فورية.