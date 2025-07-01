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سلسلة هجمات إرهابية تستهدف مالي

أحد أفراد الجيش المالي (أرشيفية)
2 يوليو 2025 01:22

باماكو (وكالات)

أفادت القوات المسلحة في مالي، بوقوع هجمات منسقة، صباح أمس، على عدد من المواقع العسكرية في سبع بلدات في المنطقة الوسطى والغربية من البلد الواقع في غرب أفريقيا.
ولم يقدم البيان العسكري تفاصيل حول الهجمات أو المسؤولين عنها. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد، لكن الهجمات تشبه عمليات نفذها مسلحو جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية. وتخوص مالي قتالاً ضد جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» منذ أكثر من عشر سنوات.
ووفقاً لبيان الجيش، استهدفت الهجمات التي وقعت أمس ديبولي في غرب مالي بالقرب من الحدود مع السنغال وبلدتي كايس وسانديري القريبتين. ووقعت أيضاً هجمات في نيورو الساحل وجوجوي الواقعتين إلى شمال غرب العاصمة باماكو بالقرب من الحدود مع موريتانيا، وفي مولودو ونيونو بوسط مالي. ولم يرد متحدث باسم القوات المسلحة في مالي على طلبات للتعليق حتى الآن.

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